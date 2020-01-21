Грядет большое сотрудничество: президент Airbus пообщался с Криклием (Фото)

Новости Бизнеса:В компании Airbus считают Украину важным международным партнером.

Украина является важным международным партнером с растущим рынком авиационных услуг, и компания Airbus рассматривает различные варианты дальнейшего сотрудничества.

Об этом сказал вице-президент Airbus по Восточной Европе и Центральной Азии Жак Гарриг на встрече с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием, сообщает пресс-служба министерства.

"Вице-президент в Восточной Европе и Центральной Азии компании Airbus Жак Гарриг отметил, что Украина является важным международным партнером с перспективным и растущим рынком авиационных услуг, и компания рассматривает различные варианты дальнейшего развития сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук, а также представители Airbus Helicopters.

Стороны обсудили широкий круг вопросов развития и углубления сотрудничества в сфере разработки и применения современной авиационной техники, авиационной безопасности и реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно развития возможностей Украины осуществлять поисково-спасательные операции в открытом море с помощью модели вертолета Н225.

Как известно, Airbus - европейский аэрокосмический концерн, производит одноименные пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты. Конкурирует за звание крупнейшего самолетостроителей планеты с американской компанией Boeing.

Airbus была основана в декабре 1969 года путем слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Штаб-квартира компании находится в пригороде Тулузы (Франция).

Сейчас Airbus ежемесячно производит 60 самолетов A320/A321. В 2021 году планируется увеличить этот показатель до 63 лайнеров.

15 октября 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий встретился с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари. В рамках встречи между казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" и компанией Airbus Helicopters был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно развития возможностей Украины осуществлять поисково-спасательные операции в открытом море с помощью вертолета Н225.