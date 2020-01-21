Украина и Германия ищут стратегического инвестора для "Укрпошты"

Новости Бизнеса:Украина и Германия обсудили возможности по привлечению стратегических партнеров для "Укрпошты".

Министерство инфраструктуры Украины обсудило со спецуполномоченным правительства Германии привлечение стратегических партнеров для АО "Укрпошта", сообщило ведомство на сайте в понедельник.

От Украины участие во встрече принимали министр инфраструктуры Владислав Криклий, его первый заместитель Дмитрий Абрамович, первый заместитель гендиректора "Укрпошты" Александр Перцовский, а также представители директората цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры и Команды поддержки реформ. От Германии – специальный уполномоченный правительства ФРГ по вопросам поддержки процесса приватизации в Украине Райнер Бомба.

Криклий проинформировал Райнера Бомбу о направлениях деятельности и результатах работы АО "Укрпошта", о реструктуризации компании, международном партнерстве и планах на следующие пять лет.

"Мы заинтересованы в привлечении стратегического инвестора для "Укрпошты". Для нас важно, чтобы 51% акций компании остались в государственной собственности, однако компания имела ресурсы для развития. За прошлый год "Укрпошта" получила 600 млн грн чистой прибыли, чистый доход от реализации продукции составил 8,2 млрд грн, что на 20,6% больше по сравнению с 2018 годом", - цитирует министра пресс-служба Мининфраструктуры.

В свою очередь Бомба положительно оценил успехи компании по различным направлениям деятельности и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2019 года отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект №1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой. Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Помимо этого, документ исключает национальный почтовый оператор "Укрпошту" из ст. 4 закона о приватизации.

"Укрпошта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, сеть состоит из 11 тыс. отделений. В компании работают более 30 тыс. почтальонов.