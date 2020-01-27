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Две платежки: украинцы будут платить за газ по-новому

Две платежки: украинцы будут платить за газ по-новому
07:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине с 1 января текущего года украинцы будут получать две платежки за газ.

Украинцам будут присылать по две квитанции за газ вместо одной. За потребленный газ и за его доставку теперь придется платить отдельно. Читайте также Украина переходит к рыночному формированию цен на газ - премьер Подробности нововведения раскрыла координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко, передает "Обозреватель".

"По факту, национальный регулятор НКРЭКУ изменил методику формирования платы за распределение. Я напомню потребителям, что конечная платежка за газ складывалась из цены газа как товара, его транспортировки, его доставки и наценки поставщика плюс налоги. Из этого всего выделена доставка", – рассказала эксперт.

"Имеем ситуацию, как если мы заказываем товар почтой и отдельно платим за его доставку. В данном случае этот товар приходит в нашу конфорку. В результате имеем две платежки – одну за доставку газа, другую – за сам газ как товар", – отметила она.

Бойко объяснила, как формируются суммы в новых платежках: "Абонплата рассчитывается согласно тому, что вы потребляли в прошлом году. Эта сумма делится на 12 частей и умножается на определенный коэффициент, который является отдельно для каждого облгаза. Вместе с тем, плата за газ как товар идет только за потребленные кубометры по факту. Раньше этих услуг было две, но они приходили одним платежом".

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По словам эксперта, новые платежки не создадут дополнительных проблем получателям льгот и субсидий – "им будут покрывать и то, и то".

Также Бойко подчеркнула, что те, кто не намерен пользоваться газом, имеют право не платить за транспортировку. "Для этого человек должен сообщить в свой облгаз. Ему просто перекроют газ и, все - вопрос решится", – рассказала она.

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Газ, Тарифы, НКРЭКУ, Комуналка, Платежки за газ.
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