Разумков о возможности сокращения количества нардепов: Я не гадалка

Новости Украины:Разумков прокомментировал вероятность сокращения количества нардепов Рады до 300.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что он "не гадалка", чтобы придумывать, поддержит ли парламент на этой неделе законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли ВР на текущей неделе поддержать изменения в Конституцию в части уменьшения количества народных депутатов.

"Я же не гадалка. Думаю, что будет определяться ВР", - отметил он.

В то же время Разумков подчеркнул, что "в дальнейшем будет придерживается мнения, что уменьшение количества с 450, как предусмотрено Конституцией, до 300 народных депутатов, не повлияет на эффективность работы ВР "никоим образом ".