Теперь онлайн: В Киеве заявили о новом электронном формате для Верховной Рады

Новости Украины:В Киеве обнародовали план по новому формату для Верховной Рады.

На этой неделе парламентарии переходят на электронную форму работы, однако, еще полгода им дозолено использовать бумажный документооборот. Об этом заявил во время Согласительного совета первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук.

"С этой недели мы осуществляем переход на электронную форму своей деятельности. И эти полгода мы будем действовать параллельно: электронно и бумажно, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритм процессов и предложить абсолютно новое качество деятельности, в первую очередь для депутатского корпуса" - сказал Стефанчук.

Как сообщалось ранее, в Украине для удобства переведут на английский ряд законов для инвесторов.

Также ранее сообщили, что Верховная Рада Украины теперь будет работать по новому плану рассмотрения законопроектов.