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Обновленный формат: Стефанчук заявил о плане рассмотрения законопроектов ВР

Обновленный формат: Стефанчук заявил о плане рассмотрения законопроектов ВР
12:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Верховная Рада Украины теперь будет работать по новому плану рассмотрения законопроектов.

Верховная Рада Украины отныне будет работать в соответствии с планом, который предусматривает рассмотрение законопроектов по отдельным блокам. Об этом заявил во время Согласительного совета первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук.

"План законопроектных работ... мы сейчас это внесли как обязательную норму в регламент и теперь мы будем двигаться навстречу тому, чтобы жить по соответствующему плану. Что там будет рассматриваться? Впервые будет выделено такой блок, как законопроекты институциональные, основные. И второй блок, как внесение изменений, дополнение к уже существующим законодательным актам", - сказал Стефанчук. 

По его словам, среди основных законопроектов - изменения в Конституцию Украины.

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"Это будет касаться проектов законов, предусмотренных конституцией, но до сих пор не разработанных. Таких законопроектов более 20. Далее это будет касаться кодифицированных актов. Мы сконцентрируем свое внимание на соответствующих кодификациях, например на создании новых кодексов, так и на рекодификации уже существующих кодексов", - сказал Стефанчук. 

Кроме того, по его словам, будет целый блок законов, касающихся первичной разработки. Отдельно будет вынесен блок ратификаций.

"Еще будет отдельный блок - вопросы, касающиеся вычищению законодательного мусора. Мы должны проанализировать вместе, какие законы уже потеряли актуальность, либо какие постановления ВРУ потеряли актуальность, какие распоряжения главы потеряли актуальность и очистить наше законодательное поле от того, что уже давно не применяется", - отметил Стефанчук.

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Верховная Рада, Украина, ВРУ, Руслан Стефанчук.
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