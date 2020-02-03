Главный план: В Раде собираются рассмотреть не менее чем 400 законопроектов

Новости Украины:В Раде во время третьей сессии собираются рассмотреть не менее 400 законопроектов.

Во время третьей сессии ВРУ девятого созыва парламентарии планируют рассмотреть не менее 400 законопроектов.

Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня около 400 законопроектов внесено в главный план. И около стольких еще в дополнительном плане. Еще идут наработки, комитет обратился ко мне продолжить подготовку плана. Уже в следующие несколько дней, я думаю, мы уже сможем его рассмотреть на заседании ВРУ", - сказал Разумков.

Как сообщалось ранее, парламентарии приняли в целом проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва.