Госпомощь не для всех: В Украине заявили, кто среди военных ветеранов не получит 100 тыс

Новости Украины:В Украине заявили, кто среди освобожденных из плена не получит госпомощь в размере 100 тыс. гривен.

Государственную помощь в размере 100 тысяч гривен смогут получить все освобожденные из плена украинцы, кроме тех, чьи действия были преступными в отношении Украины. Об этом заявил начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк в интервью "Радио Свобода".

"До конца 2019 года право получить материальную помощь в размере 100 тысяч должны были получить те, кто находился заключенным по политическим мотивам. Мы изменили эту конструкцию, внесли изменения и сейчас такая опция есть и в отношении тех, кто задержан по политическим мотивам, гражданской позиции и из-за профессиональной деятельности. Постановление вступило в силу", - отметил Мокренюк.

По его словам, будет создана комиссия, которая будет рассматривать обращения заявлений родственников тех лиц для принятия решения о возможности выплаты им материальной помощи в размере 100 тысяч гривен.

"Об освобожденных - это отдельная позиция, другое основание. Для таких людей возможность выплаты 100 тысяч - в связи с тем, что их освободили... Единственные, кто не могут получить эти выплаты - те, чьи действия были преступными по отношению к государству Украина", - сообщил Мокренюк.

Также он отметил, что с освобожденными лицами работают СБУ, Генпрокуратура и полиция. Их допрашивают по фактам пребывания в плену, о нарушении норм международного гуманитарного права со стороны администраций в ОРДЛО.