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Законы на английском: В Украине ряд законов для инвесторов переведут на другой язык

Законы на английском: В Украине ряд законов для инвесторов переведут на другой язык
12:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Украине для удобства переведут на английский ряд законов для инвесторов.

Для удобства инвесторов, которые заходят в Украину, ряд законов переведут на английский. Об этом заявил во время Согласительного совета первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук.

"Для того, чтобы открыть наш мир законодательства для тех людей, лиц и инвесторов, которые хотят прийти в Украину, мы отдельно обсудили с главой ВРУ, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык и соответствующую аутентификацию Министерства иностранных дел Украины.С тем, чтобы человек, который хочет войти в Украину, он мог поднять эти законодательные акты и посмотреть, с момента сопровождения, внесение инвестиций, до момента защиты его прав в суде", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

Главный план: В Раде собираются рассмотреть не менее чем 400 законопроектов

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины отныне будет работать в соответствии с планом, который предусматривает рассмотрение законопроектов по отдельным блокам. 

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Украина, Инвесторы, Законы, Руслан Стефанчук.
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