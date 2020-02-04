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Повестка дня: В Раде планируют внести изменения в Конституцию по сокращению нардепов

Повестка дня: В Раде планируют внести изменения в Конституцию по сокращению нардепов
09:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:Сегодня Верховная Рада планирует взяться за изменения в конституцию по уменьшению количества нардепов.

Парламентарии на сегодняшнем пленарном заседании планируют рассмотреть ряд законопроектов и постановлений, в частности предварительно одобрить законопроект №1017 о внесении изменений в Конституцию Украины об уменьшении количества народных депутатов и проект постановления №2767 об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.

Об этом сообщает ВРУ. 

Так, парламентарии планируют рассмотреть проекты постановлений №2835 о повестке дня третьей сессии ВРУ девятого созыва, №2767 об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины и №2768 о назначении на должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. 

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Кроме того, нардепы планируют предварительно одобрить законопроект №1017 о внесении изменений в КУ по уменьшению количества народных депутатов Украины, а также ряд других законопроектов, которые вносят изменения в Конституцию, в частности: законопроект №1014 о закреплении полномочий президента образовывать НАБУ, назначать и освобождать с должностей директора НАБУ и ГБР, №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. 

Также во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, №2241 относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Кроме того, в первом чтении запланировано рассмотрение законопроектов №2590 по вопросам гражданства, №2379 о проведении национальной инвентаризации лесов.

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А также предполагается рассмотрение проекта постановления №2760 о проведении парламентских слушаний на тему: "Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

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Верховная Рада, Украина, ВРУ, Депутат, НАБУ, ГБР.
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