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Встреча Зеленского и Эрдогана: какие договора подписали президенты

Встреча Зеленского и Эрдогана: какие договора подписали президенты
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский и Эрдоган рассказали об украино-турецких договоренностях, достигнутых на переговорах в Киеве.

В понедельник в Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось 8-е заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого стороны обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, в частности увеличение объемов торговли, подписание Соглашения о ЗСТ, взаимодействие в энергетической сфере, реформы в Украине и инвестиции.

"Мы с господином Зеленским провели двусторонние переговоры. Наши отношения, которые в последнее время стремительно развиваются, мы пересмотрели. Сотрудничество в таких сферах, как военное сотрудничество, туризм и много других, продолжается. Мы, как два стратегических партнера, ведем переговоры о соглашении о свободной торговле и должны решительно довести его до конца", - сказал Эрдоган во время пресс-брифинга с Зеленским.

По его словам, с подписанием этого соглашения объем двусторонней торговли должен достичь уровня $10 млрд. Подписание же Соглашения о ЗСТ планируется на март.

"Мы недавно отменили визы, дали нашим гражданам возможность ездить по паспортным документам. Вследствие этого поток туристов увеличился на большое количество человек", - добавил Эрдоган.

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Турецкий президент также подчеркнул, в важную роль в переговорах в Киеве отыгрывали вопросы безопасности.

В свою очередь президент Украины подчеркнул, что Киев и Анкара будут и в дальнейшем развивать политическое партнерство, взаимодействовать в рамках международных организаций, сотрудничать в вопросе безопасности и многих других сфер.

"Мы говорили о войне на Донбассе, аннексии Крымского полуострова, нарушении прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе. Во всех этих вопросах для нас чрезвычайно важна последовательная поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что стороны определили пути активизации сотрудничества в транспортной сфере, что касается интермодальных и паромных перевозок.

"Среди прочего мы с господином президентом Эрдоганом договорились придать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности по строительству и поставке самолетов АН-178", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что Украина и Турция будут сотрудничать в сфере поисково-спасательных работ в Черном море, и профильные министерства готовят соответствующе межправительственное соглашение. Зеленский также сообщил, что был подписан меморандум между службами по чрезвычайным ситуациям двух стран о сотрудничестве в предотвращении катастроф и ликвидации их последствий.

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Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.
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