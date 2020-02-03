Зеленский и Эрдоган обсудили возможность транспортировки каспийского газа

Новости Украины:Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа и поставок газа через TANAP.

Для Украины является важным вопрос диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок через Турцию каспийского природного газа по газопроводу, а также поставки сжиженного газа, заявляет глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в Киеве под председательством Зеленского и Эрдогана состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого стороны обсудили "важность диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок газа через газопровод TANAP и поставки сжиженного газа".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.