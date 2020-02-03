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В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн

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В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
12:17 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве перед Мариинским дворцом.

Так, президенты пожали друг другу руки, после чего по очереди торжественно заиграли гимны обеих стран. Встреча состоялась около 12:00.

Позже лидеры государств прошлись вместе перед военными, и Эрдоган громко сказал им "Слава Украине!", Те ответили "Героям Слава!".

В ходе визита Эрдогана сопровождают министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В Киеве пройдут переговоры президентов Турции и Украины, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига подчеркнул, что визит Реджепа Эрдогана в Киев является очень важным для межгосударственных отношений Украины и Турции. В частности, по подбору вопросов, которые будут обсуждаться.

Украинский дипломат, в частности, выразил надежду, что будет подписан ряд документов, касающихся сферы миграционного сотрудничества. По его словам, это уменьшит количество бюрократических процедур при путешествиях граждан.

Также Украина ожидает подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран.

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Стороны подпишут документ о сотрудничестве между службами по чрезвычайным ситуациям. Он, например, должен способствовать взаимодействию в случае трагедий и происшествий.

Также запланировано, что будет подписано соглашение, по которому Турция предоставит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения. Всего на различных этапах реализации находится более 50 совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.

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Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции, Владимир Зеленский, Стратегический совет.
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