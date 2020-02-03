В Украину едет президент Турции Эрдоган: в Анкаре рассказали о приоритетах визита

Новости Украины:Украину в понедельник, 3 февраля, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сегодня, 3 февраля, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Киев с официальным визитом и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Так, на 11:00 запланирована официальная церемония встречи в Мариинском дворце.

Позже, в 13:30, Зеленский и Эрдоган намерены подписать украино-турецкие двусторонние документы. После этого состоится совместная встреча президентов Украины и Турции с представителями СМИ.

Во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией одним из приоритетов будет наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.

Об этом сообщил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента), депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш.

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 млрд долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - отметил Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Еще одна актуальная составляющая, по его словам, - политическая.

"Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил депутат турецкого парламента.