Визит президента Турции в Украину: план мероприятий

Новости Украины:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с официальным визитом.

Третьего февраля Украину посетит Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств также примут участие в работе Украинской-турецкого бизнес-форума.

План мероприятий:

11:00 - официальная церемония встречи в Мариинском дворце.

13:30 - церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов.

13:40 - совместная встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ.

Позже в Торгово-промышленной палате Украины, по ул. Большая Житомирская, 33 состоится украинско-турецкий бизнес-форум.

Начало форума - 14:00.

На 16:00 запланировано участие в форуме президентов Украины и Турции.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский посещал Турцию с официальным визитом.

В ходе визита в присутствии президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Также Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в проекты в Украине, включая и в восстановление инфраструктуры Донбасса.