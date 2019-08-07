Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Самолет совершил посадку в 13.50.

Программа визита начнется в 14.00 (по местному и киевскому времени) с возложения цветов к Мавзолею Ататюрка.

После этого Президент Украины встретится с украинской и крымскотатарской общинами, примет участие в торжественной церемонии открытия нового здания офиса крымскотатарской диаспоры.

Перший офіційний візит @ZelenskyyUa до ТР розпочався-попереду насичена програма та важливі зустрічі! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 7, 2019

В 17.00 состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Совместная пресс-конференция запланирована на 19.00.

Вечером Зеленский отбудет в Стамбул, где на следующий день, 8 августа, примет участие в бизнес-форуме и встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также во время пребывания в Стамбуле планируется посещение Президентом Украины предприятия Bayraktar Makina, которое поставляет в Украину турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.