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Второй разговор Зеленского и Путина: подробности

Второй разговор Зеленского и Путина: подробности
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным акцентировал внимание на том, что для защиты прав украинцев, независимо от их местонахождения, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

"Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины",. сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.

"Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы в настоящее время нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", отмечено в сообщении. 

Стороны также обсудили вопрос обмена пленными.

"Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц", - информирует пресс-служба.

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В то же время в пресс-службе Кремля, сообщая о разговоре Зеленского с Путиным, написали: "Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы".

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РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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