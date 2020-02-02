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Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы

Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
13:01 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Проект закона был зарегистрирован в ВР, однако самого текста пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0032, который предполагает ратификацию Конвенции Совета Европы касательно доступа к официальным документам. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины. 

Законопроект был зарегистрирован в ВР еще 31 января, однако пока текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады. 

На сайте парламента указано, что законопроект был передан на рассмотрение руководству.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский дал задание выровнять снижение сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение до 25-30% во всех областях страны.

Напомним, Зеленский поставил правительству ряд задач по предотвращению распространения "уханьского" коронавируса в Украине.

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Верховная Рада, Законопроект, ВР, Владимир Зеленский.
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