Зеленский предлагает ратифицировать одну из конвенций Совета Европы

Новости Украины:Проект закона был зарегистрирован в ВР, однако самого текста пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0032, который предполагает ратификацию Конвенции Совета Европы касательно доступа к официальным документам. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект был зарегистрирован в ВР еще 31 января, однако пока текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.

На сайте парламента указано, что законопроект был передан на рассмотрение руководству.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский дал задание выровнять снижение сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение до 25-30% во всех областях страны.

Напомним, Зеленский поставил правительству ряд задач по предотвращению распространения "уханьского" коронавируса в Украине.