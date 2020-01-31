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Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству

Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
15:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский поставил правительству ряд задач по предотвращению распространения "уханьского" коронавируса в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение "уханьского вируса" (2019-nCoV) с привлечением ресурсов ряда министерств, служб и организаций.

"Владимир Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу", - сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу.

Также глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

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Зеленский подчеркнул, что ситуация с распространением китайского вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Как отмечается, сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

"Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия", - сказано в сообщении.

Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по имеющимся данным, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины.

"Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Данилов отметил, что "пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет".

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Кроме того, добавил секретарь СНБО, в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая. "Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим", - подчеркнул Данилов.

В пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (18:00 четверга по Киеву) с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

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Китай, Минздрав, Коронавирус, Владимир Зеленский, ОПУ.
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