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Пятница, 31.01.2020
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В России обнаружили двух больных коронавирусом

В России обнаружили двух больных коронавирусом
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Впервые в России выявлены двое больных коронавирусом граждан Китая.

Впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая, сообщила вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

Как сообщалось, в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (18:00 четверга по Киеву) с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

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По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Число погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Все по теме:

Китай, Россия, Забайкалье, Ухань, Хубэй, Коронавирус.
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