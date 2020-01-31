Уханьский коронавирус: В мире зафиксировали уже 9820 случаев заражения

Количество больных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, зафиксировано 9820 подтвержденных случаев появления нового коронавируса во всем мире, из них 9692 - на территории Китая.
Число погибших в Китае остается таким же - 213. Подавляющее большинство из них - 204 жертвы - были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.
Заболевание распространилось на 22 страны мира.
В пятницу власти Пекина обнародовали заявление, в котором иностранных посетителей и туристов города предупреждают о вспышке коронавируса, призывая их принять профилактические меры и сотрудничать с китайским правительством.
Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусаом (2019-nCoV).
Ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.
43 авиакомпании временно приостановили полеты в Китай из-за стремительного распространения коронавируса.
Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.