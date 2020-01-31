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Китай хочет вернуть из-за границы жителей Уханя

Китай хочет вернуть из-за границы жителей Уханя
07:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Китая приняли решение о возвращении на родину находящихся за рубежом жителей провинции Хубэй.

Китай организует чартерные спецрейсы в зарубежные страны для возвращения граждан Китая в провинцию Хубэй, в первую очередь — в город Ухань из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, сообщает DW.

По ее словам, Управление гражданской авиации Китая направит самолеты «в кратчайшие сроки».

Она отметила, что власти осведомлены о тех практических трудностях, которые жители провинции Хубэй, в первую очередь Уханя, испытывают за рубежом.

За истекшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 42 человека, зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения болезни.

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В целом с начала вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в Хубэе зарегистрировано 5 тыс. 806 заболевших, число смертельных случаев достигло 204, 159 человек скончались в Ухане.

После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.

Напомним, число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 213 человек.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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