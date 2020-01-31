Смертельный вирус: в Китае умерло более 200 человек

Новости мира:В результате заражения коронавирусом в Китае умерло 213 человек.

Число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 213 человек.

Об этом сообщает AFP.

"Число погибших в результате вируса в Китае достигло 213 человек по всей стране", - говорится в сообщении.

При этом региональные власти сообщают, что число заболевших коронавирусом приблизилось к 9400 человек.

Напоминаем, в Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавируса (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.