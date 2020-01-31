ВОЗ: Нет оснований для ограничения путешествий из-за коронавируса

Новости Украины:ВОЗ утверждает, что нет оснований для ограничения путешествий или торговли из-за распространения в мире китайского коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ограничивать трансграничные перевозки путешествия или торговлю из-за распространения в мире китайского коронавируса.

Об этом по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ объявил глава организации Тедрос Адханом Гебреесус, пишет Громадське.

"Нет оснований для мер, которые бы лишним образом ограничивали международные путешествия и торговлю. ВОЗ не рекомендует ограничивать поездки и торговлю", — сказал он.

Глава организации уточнил, что речь идет, в частности, об отказе в выдаче виз, закрытия границ, перемещение в карантин путешественников, которые хорошо себя чувствовали.

Вместе с тем в организации рекомендуют странам "дополнительные меры относительно путешествий, введение карантина, проверок на въезде".

Как ранее сообщало агентство, всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая вызывает международное беспокойство.