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Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем
05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Смертельный вирус: Италия закрывает авиасообщение с Китаем.

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения коронавирусом.

"Министр (здравоохранения Роберто - ИФ)Сперанца только что одобрил распоряжение, закрывающее авиасообщение с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Риме.

Конте также объявил о выявлении первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом в Италии. Речь идет о двух китайских туристах. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, который находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирус может быть у одного из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.

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Италия, Китай, Эпидемия, КНР, Вирус, Коронавирус.
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