Коронавирус из Китая: в Польше более 100 человек находятся под наблюдением

Новости мира:Более 100 человек в Польше находятся под наблюдением в связи с коронавирусом.

Более 100 человек находятся в Польше под специальным наблюдением в связи с подозрением на коронавирус.

Об этом во время пресс-конференции в четверг в Варшаве сказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"На данный момент более 100 человек в Польше находятся под активным наблюдением в связи с коронавирусом из Китая", - отметил Шумовский.

По его словам, у 17-ти человек было подозрение на наличие этого вируса. Но после проверки это не подтвердилось.

Шумовский отметил, что в Польше уже есть тесты для выявления коронавируса.

Министр также сообщил, что на сегодня 30 граждан Польши хотят вернуться из Китая в Польшу.

Напоминаем, МИД Польши обратился к Еврокомиссии о помощи в эвакуации граждан страны из города Ухань, который является эпицентром в Китае вспышки нового коронавируса (2019-nCoV).

С высокой долей вероятности эвакуация из Уханя поляков, наряду с гражданами других 16 стран ЕС, состоится в пятницу, 31 января. После перевозки в ЕС эти люди будут находиться под специальным наблюдением в течение двух недель.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.