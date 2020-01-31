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В Италии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Италии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
14:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Италии объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за подтверждения первых случаев заболевания новым видом коронавируса.

Правительство Италии объявило в стране чрезвычайное положение после подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает The Local.

"Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в стране после того, как врачи подтвердили, что у двух китайских туристов в Риме был обнаружен коронавирус", - говорится в сообщении.

В правительстве также заявили об отмене авиарейсов между Италией и Китаем из-за вспышки вируса.

Ранее в Италии зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом 2019 nCoV.

Как сообщалось, 30 января в итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с шестью тысячами человек на борту из-за двух граждан Китая, у которых подозревали заражение коронавирусом.

Италия - четвертая европейская страна после Франции, Финляндии и Германии, где подтверждены случаи заболевания.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

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По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Число погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Италия, Китай, Ухань, Коронавирус.
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