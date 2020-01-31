ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой

Новости Украины:Украина не есть страной со слабой медицинской системой, так как в стране было много разных вспышек, с которыми она справилась.

Всемирная организация здравоохранения не считает Украину страной со слабой медицинской системой, поскольку она успешно преодолевала много кризисов.

Об этом заявил в Киеве представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в пятницу, 31 января, на брифинге в связи с объявлением ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения распространения нового коронавируса в мире.

"На сегодня, учитывая нашу работу с Министерством здравоохранения, я бы не сказал, что Украина является страной со слабой медицинской системой, так как Украина решила много кризисов и имеет много специалистов. Но в нынешней ситуации вся система нуждается в большей бдительности, все должны следовать указаниям ", - отметил Хабихт.

Он также отметил важность быть информированными. В частности, люди должны помнить простые правила для предупреждения инфекции - мыть руки, не ходить на работу во время болезни, защищать себя.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По состоянию на 31 января, количество погибших составляет 213 человек, количество заболевших приблизилось до 9400 человек. Заболевания зафиксированы в 20 странах.

Ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.