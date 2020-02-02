Новый трудовой кодекс: за что могут оштрафовать работодателя

Новости Украины:Закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства вступил в действие.

Законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" вступил в силу 2 февраля. В субботу, 1 февраля, документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает УНН.

Так, вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины относительно уменьшения размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

Согласно закону, фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов карается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент обнаружения нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

При этом к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателей, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Если же такое нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня обнаружения нарушения - оно наказывается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент обнаружения нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Кроме того, несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент обнаружения нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.