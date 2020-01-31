В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих

Новости Украины:Закон опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" и вступает в силу на следующий день после опубликования.

Закон относительно определения размеров должностных окладов работников правоохранительных и других органов государственной власти опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Текст закона "О внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" также обнародован на сайте издания.

Как сообщалось, закон излагает в новой редакции пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

Устанавливается, что с 1 января 2020 года нормы и положения законов Украины, которыми определены размеры должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников государственных органов, кроме Аппарата Верховной Рады Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии, применяются в порядке и размерах, Установленных Кабинетом министров.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" относительно определения размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти" (№2572) Верховная Рада приняла 20 декабря. 30 января его подписал Президент.