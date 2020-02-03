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Понедельник, 03.02.2020
"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)
"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)
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"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)

"Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма": Зеленский и Эрдоган проводят встречу со СМИ (Видео)
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ.

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, которые находятся во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - сказал Эрдоган. 

Власти Турции приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар.

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал Эрдоган.

"Слава Украине": Эрдоган ярко приветствовал украинских военных в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.
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