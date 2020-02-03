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"Слава Украине": Эрдоган ярко приветствовал украинских военных в Киеве

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"Слава Украине": Эрдоган ярко приветствовал украинских военных в Киеве
14:44 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в Киеве возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!".

В понедельник, 3 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретил президента Турции Реджепа Эрдогана в Киеве перед Мариинским дворцом. Лидеры государств прошлись вместе перед почетной стражей, и Эрдоган громко сказал к ним "Слава Украине!". Те ответили "Героям Слава!".

Официальная часть встречи с Владимиром Зеленским началась в 11 утра. Президенты осмотрели выстроенный перед Мариинским дворцом строй почетного караула, заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.

После официальной церемонии, президенты проведут встречу один на один, а затем и с участием ключевых министров. Сами министры также будут иметь двусторонние встречи между собой. В 16 часов лидеры государств примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

После заседания с участием министров будет подписано совместное заявление президентов. Там подведут итоги предыдущего года и определят основные задачи на текущий год.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига подчеркнул, что визит Реджепа Эрдогана в Киев является очень важным для межгосударственных отношений Украины и Турции. В частности, по подбору вопросов, которые будут обсуждаться.

Украинский дипломат, в частности, выразил надежду, что будет подписан ряд документов, касающихся сферы миграционного сотрудничества. По его словам, это уменьшит количество бюрократических процедур при путешествиях граждан.

Также Украина ожидает подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран. Стороны подпишут документ о сотрудничестве между службами чрезвычайных ситуаций. Он, например, должен способствовать взаимодействию на случай трагедий и чрезвычайных происшествий.

В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн

Также планируется, что будет подписано соглашение, по которому Турция выделит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупку вооружения. Всего на разных этапах реализации есть около 50 совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.

Во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией одним из приоритетов будет наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.

Об этом сообщил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента), депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Визит президента Турции в Украину: план мероприятий

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 млрд долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - отметил Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Еще одна актуальная составляющая, по его словам, - политическая.

"Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил депутат турецкого парламента.

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Киев, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции, Владимир Зеленский, Стратегический совет, Визит Эрдогана в Киев.
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