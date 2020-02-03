Зеленский о подготовке к обмену пленными: Список очень большой

Новости Украины:Зеленский обещает в ближайшее время назвать даты обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в скором времени обществу будет названа дата обмена первой части согласованного в Минске списка удерживаемых лиц в ОРДЛО.

"Первое направление - это обмен наших пленных, которые находятся в заключении на временно оккупированной территории (Донбасса - Ред.). Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список, он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой - потому что там действительно очень много людей", - сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник.

Зеленский также рассчитывает, что в ближайшее время будут даты возвращения удерживаемых лиц в Крыму и Российской Федерации.

"Второй трэк - это разговор с Российской стороной об обмене наших граждан, который находятся в Крыму или на территории РФ. Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - сказал Зеленский.