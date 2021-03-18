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В посольстве США ответили на животрепещущий вопрос о звонке Байдена Зеленскому

В посольстве США ответили на животрепещущий вопрос о звонке Байдена Зеленскому
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф

В посольстве США заверили, что телефонный разговор  между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоится в обязательном порядке, причем без каких-либо условий с американской стороны.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп.

"Этот звонок будет", - несколько раз уточнил он, высказав полную убежденность в этом вопросе.

При этом, по словам дипломата, никаких специальных условий для украинско-американского диалога Байден выдвигать не будет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований, и нет никаких предпосылок для ведения диалога", - сказал  Лангенкемп, отдельно похвалив Владимира Зеленского за "мощные действия против недобропорядочных интересов", которые тот предпринимает в последние недели.

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Также спикер объяснил, с чем именно связано промедление в проведении переговоров между Зеленским и Байденом. Дело в том, что "президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах, включая пандемию".

Также американский дипломат подчеркнул, что Байден не в зависимости от обстоятельств является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... ", - отметили в посольстве.

Подробнее о том, чего ждать Украине от администрации Байдена, читайте в материале "Телеграфа": Первые недели Байдена у власти: что уже сделал президент США и чего ждать от него в будущем.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Украина, США, Переговоры, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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