В посольстве США ответили на животрепещущий вопрос о звонке Байдена Зеленскому

В посольстве США заверили, что телефонный разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоится в обязательном порядке, причем без каких-либо условий с американской стороны.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп.

"Этот звонок будет", - несколько раз уточнил он, высказав полную убежденность в этом вопросе.

При этом, по словам дипломата, никаких специальных условий для украинско-американского диалога Байден выдвигать не будет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований, и нет никаких предпосылок для ведения диалога", - сказал Лангенкемп, отдельно похвалив Владимира Зеленского за "мощные действия против недобропорядочных интересов", которые тот предпринимает в последние недели.

Также спикер объяснил, с чем именно связано промедление в проведении переговоров между Зеленским и Байденом. Дело в том, что "президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах, включая пандемию".

Также американский дипломат подчеркнул, что Байден не в зависимости от обстоятельств является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... ", - отметили в посольстве.

Подробнее о том, чего ждать Украине от администрации Байдена, читайте в материале "Телеграфа": Первые недели Байдена у власти: что уже сделал президент США и чего ждать от него в будущем.