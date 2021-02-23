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Почему на Банковой так истерят из-за звонка Байдена Зеленскому?

Почему на Банковой так истерят из-за звонка Байдена Зеленскому?
08:46 Сегодня Телеграф

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил американской администрации дорожную карту для демонстрации поддержки Украины.

Что это значит – и почему происходит именно сейчас? «Телеграф» разбирал ситуацию с директором Международного института политической философии Виктором Савиновым.

«Украиноцентризм – довольно своеобразное явление. Мы не совсем адекватно воспринимаем процессы, происходящие в мире. Внутриполитическая нестабильность в США (вспомним выступления радикальных групп, штурм Капитолия и так далее), ситуация с пандемией, недавние стихийные бедствия заставляют администрацию Байдена уделять внимание именно вопросам внутренней политики. И, конечно, ключевым вопросам геополитики: торговое противостояние с Китаем, возобновление ядерной сделки с Ираном, укрепление пошатнувшихся при Трампе взаимоотношений с ЕС. Байдену надо войти в курс дела. Происходит смена аппарата управления, новые люди занимают должности, формируются новые трактовки и новое видение тех или иных проблем и взаимоотношений. Через месяц после инаугурации ожидать, что Украина, которая точно не является первостепенным вопросом, вдруг станет приоритетом – как минимум наивно», - отмечает Виктор Савинов.

Виктор Савинов

Он подчеркивает, что руководство США уже заявило - поддержка, которую Вашингтон оказывает Киеву, будет продолжаться.

«Сигнала об изменении отношения к Украине никто не давал. Но нужно учитывать, что большое количество лоббистских компаний осуществляет контакты с представителями руководства США с целью подчеркнуть значимость взаимоотношений Украины и США, - поясняет Виктор Савинов. – Волкер, будучи внештатным спецпредставителем Госдепа США по Украине, в основном выполнял именно лоббистские функции. Естественно, что Волкер, который находится «в теме», - идеальный коммуникатор между руководством Украины и США. В этом смысле и стоит рассматривать его «дорожную карту». Где среди и без того понятных моментов (США должны вновь настаивать на проведении Украиной долгосрочных реформ, присоединиться к ЕС, МВФ и другим международным партнерам, чтобы помочь Украине реализовать антимонопольное законодательство) вдруг появляется вопрос о важности телефонного разговора между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским».

Курт Волкер

По словам специалиста, в последнее время американцы даже жалуются на то, что Украина, которая уже получила гарантии поддержки со стороны США, продолжает выражать обеспокоенность отсутствием близких контактов между лидерами наших государств. Чуть ли не выпрашивая тот самый «звонок Байдена».

«Обеспокоенность высшего политического руководства Украины отсутствием «звонка Байдена» носит скорее невротический, нежели политический характер. Банковая просто нервничает, без каких-либо причин для этого, - уверен Виктор Савинов. - Еще раз подчеркну – нет никаких сигналов касательно изменения курса со стороны США по отношению к Украине. Но руководство Украины нервничает и создает избыточные информационные волны. Когда Белый дом решит, что нужно звонить украинским властям – этот звонок будет сделан. Но, подчеркиваю, не наличием или отсутствием такого звонка определяются взаимоотношения между государствами».

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе беседы с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 февраля сообщил, что США остаются на жесткой позиции беспрекословной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экс-нардеп Андрей Сенченко уверен, что у Запада есть нужный рычаг, чтобы поставить режим Путина на грань разрушения, а также заставить россиян уйти из Крыма и Донбасса.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Виктор Савинов.
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