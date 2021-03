Разоблачал комплексы Путина и был против Украины в НАТО: что известно о новом директоре ЦРУ

Сенат единогласно утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего посла США в России и в Иордании Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.

Об этом сообщает CNN.

64-летний Бернс стал первым профессиональным дипломатом, возглавившим ЦРУ. В статье, опубликованной в The Atlantic в апреле 2013 года, американский спикер и журналист Николас Кралев назвал его "секретным дипломатическим оружием", используемым против "некоторых из самых острых внешнеполитических вызовов США".

На слушаниях по утверждению его кандидатуры Бернс охарактеризовал Россию как "слабеющую державу" и согласился, что вызовы со стороны Москвы, вероятно, будут и дальше влиять на повестку дня национальной разведки. В принципе новоизбранный глава ЦРУ не отошел о своей риторики о неполноценности России перед США, о чем он указывал в своей книге The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal.

"Третий фактор, который… стоит за намерением России продавать оружие этим странам (Венесуэла, Иран, Сирия), заключается в комплексе неполноценности перед Соединенными Штатами и желании восприниматься на мировом уровне серьезным партнером. …По мере того, как усиливаются отношения США с Грузией, в России также звучат ностальгические призывы относительно возвращения в Латинскую Америку (откуда Россия ушла по собственной воле, в том числе по воле Путина)", - говорится в "Мемуарах".

В них же он упоминал и об Украине. Бернс настаивал на не включении Украины в НАТО. При этом правильной целью американской политики в Украине он считал укрепление суверенитета, военную помощь без официального военного альянса, оздоровление украинской экономической и политической ситуации. Оздоровление буквально - healthy.

Интересно, что быстрому назначению Бернса на эту должность помешал сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз. Он блокировал рассмотрение кандидатуры Бернса на должность главы ЦРУ, чтобы повлиять на администрацию президента США Джо Байдена и усилить давление через российский газопровод "Северный поток-2".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Байден предложил Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя Госсекретаря по политическим делам.