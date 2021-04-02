"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)

В СМИ обнародовали список имен, в отношении которых в пятницу, 2 апреля, решением Совета национальной безопасности и обороны были введены персональные санкции. Данный список президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал как "Топ-10 контрабандистов Украины".

Фото соответствующего документа, подлинность которого на данный момент не подтверждена, опубликовало издание "Зеркало недели".

В списке указаны 10 имен:

Бокало Иван Васильевич;

Пересоляк Валерий Иванович;

Кушнир Юрий Радулович,;

Еримчук Александр Владимирович;

Фирманюк Орест Игоревич;

Альперин Вадим Александрович;

Чудаков Александр Леонидович;

Шерман Виктор Бенедиктович;

Кравченко Александр Николаевич;

Дидух Владимир Степанович.

Помимо указанных лиц, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Кроме того, под украинские санкции попали 11 российских компаний.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, по итогам очередного заседания СНБО, президент Зеленский анонсировал "черную пятницу" для ряда физических и юридических лиц. Так он охарактеризовал введение санкций против граждан, которых назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".

По словам президента, эти люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны.