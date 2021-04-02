"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)

В СМИ обнародовали список имен, в отношении которых в пятницу, 2 апреля, решением Совета национальной безопасности и обороны были введены персональные санкции. Данный список президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал как "Топ-10 контрабандистов Украины".
Фото соответствующего документа, подлинность которого на данный момент не подтверждена, опубликовало издание "Зеркало недели".
В списке указаны 10 имен:
Бокало Иван Васильевич;
Пересоляк Валерий Иванович;
Кушнир Юрий Радулович,;
Еримчук Александр Владимирович;
Фирманюк Орест Игоревич;
Альперин Вадим Александрович;
Чудаков Александр Леонидович;
Шерман Виктор Бенедиктович;
Кравченко Александр Николаевич;
Дидух Владимир Степанович.
Помимо указанных лиц, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Кроме того, под украинские санкции попали 11 российских компаний.
Напомним, в пятницу, 2 апреля, по итогам очередного заседания СНБО, президент Зеленский анонсировал "черную пятницу" для ряда физических и юридических лиц. Так он охарактеризовал введение санкций против граждан, которых назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".
По словам президента, эти люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны.