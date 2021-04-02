Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)

Новые санкции СНБО: "Россотрудничество" попало в "черный список"

Новые санкции СНБО: "Россотрудничество" попало в "черный список"
Обновлено 22:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В пятницу, 2 апреля, во время заседания СНБО было принято решение ввести санкции против ряда физических и юридических лиц. Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, под санкции попадет "топ-10 контрабандистов Украины". 

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в СНБО, под санкции попали также 68 связанных с этими людьми компаний. 

Кроме того, в "черный список" попали 11 компаний из РФ, среди которых "Россотрудничество" (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, - ред.).

Россия назвала Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом": появилась реакция МИД Украины

Данная организация в конце 2014 года начала на Донбассе "агрессивную кампанию" по "добровольному переселению" в РФ

Она уже попадала в поле зрения СБУ, которая еще в 2016-17 годах неоднократно подавала ходатайства в СНБО. 

В 2018 году "Россотрудничество" поймали на привлечении пророссийски настроенных граждан в антиукраинскую деятельность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Россия, Санкции, СНБО, Россотрудничество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
02 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
03 Крым в шаге от катастрофы: почему Путин может захватить Северо-Крымский канал и что сейчас происходит на полуострове
04 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
05 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Тина Кароль выпустила новый альбом &quot;Красиво&quot;: где послушать и скачать песни онлайн
Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво": где послушать и скачать песни онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь