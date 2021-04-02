Новые санкции СНБО: "Россотрудничество" попало в "черный список"

В пятницу, 2 апреля, во время заседания СНБО было принято решение ввести санкции против ряда физических и юридических лиц. Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, под санкции попадет "топ-10 контрабандистов Украины".

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в СНБО, под санкции попали также 68 связанных с этими людьми компаний.

Кроме того, в "черный список" попали 11 компаний из РФ, среди которых "Россотрудничество" (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, - ред.).

Данная организация в конце 2014 года начала на Донбассе "агрессивную кампанию" по "добровольному переселению" в РФ.

Она уже попадала в поле зрения СБУ, которая еще в 2016-17 годах неоднократно подавала ходатайства в СНБО.

В 2018 году "Россотрудничество" поймали на привлечении пророссийски настроенных граждан в антиукраинскую деятельность.