В Беларуси строят лагерь для политзаключенных - СМИ (видео)

Под Минском, близ поселка Новоколосово, может появиться лагерь для белорусских политзаключенных.

Об этом со ссылкой на разведку, фото и видеоматериалы сообщает CNN.

СМИ пишет о том, что сейчас на территории 80 га ведется строительство неизвестного объекта. По периметру уже возвели "тюремный" забор под напряжением, на территорию завезли бараки с решетками, на окнах - светоотражающие стекла. Кроме того, на месте дежурят военные, которые запрещают кому-либо приближаться к объекту.

CNN пишет, что правительство Беларуси вопрос о лагере проигнорировало и запретило журналистам пройти на территорию, где, по всей видимости, пока никого из узников нет.

Впрочем, в западной разведке, хоть и без конкретных доказательств, убеждены: это место действительно может быть лагерем для оппозиционеров.

Кроме того, доказательством этого служит аудиозапись с голосом якобы командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова. Мужчина говорил, что в Беларуси строят лагерь для протестующих.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа приказал закрыть "каждый метр" границы Беларуси, куда теперь "не должна ступить ни одна нога с юга или запада".