Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио
В Беларуси строят лагерь для политзаключенных - СМИ (видео)
В Беларуси строят лагерь для политзаключенных - СМИ (видео)
Визит Зеленского в Белый дом: может ли Украина рассчитывать хоть на что-то по итогам встречи президентов
Визит Зеленского в Белый дом: может ли Украина рассчитывать хоть на что-то по итогам встречи президентов
На россТВ заявили, что для Беленюка возвращение в Украину может быть опасным (видео)
На россТВ заявили, что для Беленюка возвращение в Украину может быть опасным (видео)

В Беларуси строят лагерь для политзаключенных - СМИ (видео)

В Беларуси строят лагерь для политзаключенных - СМИ (видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф

Под Минском, близ поселка Новоколосово, может появиться лагерь для белорусских политзаключенных. 

Об этом со ссылкой на разведку, фото и видеоматериалы сообщает CNN.

СМИ пишет о том, что сейчас на территории 80 га ведется строительство неизвестного объекта. По периметру уже возвели "тюремный" забор под напряжением, на территорию завезли бараки с решетками, на окнах - светоотражающие стекла. Кроме того, на месте дежурят военные, которые запрещают кому-либо приближаться к объекту.

CNN пишет, что правительство Беларуси вопрос о лагере проигнорировало и запретило журналистам пройти на территорию, где, по всей видимости, пока никого из узников нет.

Впрочем, в западной разведке, хоть и без конкретных доказательств, убеждены: это место действительно может быть лагерем для оппозиционеров.

Кроме того, доказательством этого служит аудиозапись с голосом якобы командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова. Мужчина говорил, что в Беларуси строят лагерь для протестующих.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа приказал закрыть "каждый метр" границы Беларуси, куда теперь "не должна ступить ни одна нога с юга или запада". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 210

Все по теме:

Беларусь, Лагерь, Тюрьма, Минск, Политзаключенные, Узники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
03 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
04 "Выгорело все": семью популярного украинского телеведущего эвакуировали с турецкого курорта из-за страшных пожаров
05 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Золото может взлететь до $5 тысяч за унцию: стоит ли украинцам вкладываться в желтый металл?
Золото может взлететь до $5 тысяч за унцию: стоит ли украинцам вкладываться в желтый металл?
&quot;Предлагаю отрезветь&quot;: мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды (видео)
"Предлагаю отрезветь": мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды (видео)
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь