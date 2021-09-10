Пєсков згадав апокаліпсис у відповідь на слова Зеленського про "велику війну"

Пєсков заявив, що в Москві поставилися до слів Зеленського "з жалем"

У Москві продовжують реагувати на виступ українського президента Володимира Зеленського на форумі YES Brainstorming 2021, під час якого наш лідер допустив ризик повномасштабної війни України з РФ. Слідом за головою комітету Держдуми у справах СНД Леонідом Калашниковим, за словами якого РФ нібито не хоче воювати з Україною, однак таке "може відбутися", про це висловився і спікер російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, в Кремлі "з жалем ставляться до таких висловлювань Зеленського". Крім того, Пєсков назвав "апокаліптичними" міркування президента України про можливість війни з сусідньою державою.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, на жаль, велика війна між двома сусідніми державами можлива.

"Може бути. Так і є. Мені здається, 2014-й рік був таким — шкода, що так звучить — "кроком вперед" в цьому питанні з боку Росії. І слава богу, завдяки українцям — кроком назад", — сказав Зеленський.

Він вважає, що "потенціал в цій темі є". Однак це, за словами Зеленського, буде найбільшою помилкою РФ, після якої сусідство існувати не буде вже ніколи.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче від російського лідера Володимира Путіна предметної розмови і врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Більше про те, як проходить форум YES Brainstorm, дивіться в трансляції "Телеграфа".