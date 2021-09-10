Песков упомянул апокалипсис в ответ на слова Зеленского о "большой войне"

Песков заявил, что в Москве отнеслись к словам Зеленского "с сожалением"

В Москве продолжают реагировать на выступление украинского президента Владимира Зеленского на форуме YES Brainstorming 2021, во время которого наш лидер допустил риск полномасштабной войны Украины с РФ. Вслед за председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым, по словам которого РФ якобы не хочет воевать с Украиной, однако такое "может произойти", об этом высказался и спикер российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле "с сожалением относятся к таким высказываниям Зеленского". Кроме того, Песков назвал "апокалиптичными" рассуждения президента Украины о возможности войны с соседним государством.

Напомним, что, по словам Зеленского, к сожалению, большая война между двумя соседними государствами возможна.

"Может быть. Так и есть. Мне кажется, 2014-й год был таким — жаль, что так звучит — "шагом вперед" в этом вопросе со стороны России. И слава богу, благодаря украинцам — шагом назад", — сказал Зеленский.

Он считает, что "потенциал в этой теме есть". Однако это, по словам Зеленского, будет самой большой ошибкой РФ, после которой соседство существовать не будет уже никогда.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет от российского лидера Владимира Путина предметного разговора и урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.

Больше о том, как проходит форум YES Brainstorm, смотрите в трансляции "Телеграфа".