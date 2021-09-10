"Может произойти": в России отреагировали на слова Зеленского о большой войне и назвали условие для вторжения

В России также не исключают возможность войны с Украиной, но заверили, что не хотят этого

В российских СМИ — настоящий аншлаг из заголовков о том, что президент Владимир Зеленский допускает возможность полномасштабной войны Украины и России. Отреагировали на эту новость и чиновники.

Так, по словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, РФ якобы не хочет воевать с Украиной, однако такое "может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева". На какие "провокации" может пойти Украина, чиновник не уточнил.

Отметим, что в российской прессе не упоминают то, что риск войны Украины и РФ зависит исключительно от российского лидера Владимира Путина — именно об этом говорил Зеленский в своей речи на форуме YES Brainstorming 2021. .

Напомним, что, по словам Зеленского, к сожалению, большая война между двумя соседними государствами возможна.

"Может быть. Так и есть. Мне кажется, 2014-й год был таким — жаль, что так звучит — "шагом вперед" в этом вопросе со стороны России. И слава богу, благодаря украинцам — шагом назад", — сказал Зеленский.

Он считает, что "потенциал в этой теме есть". Однако это, по словам Зеленского, будет самой большой ошибкой РФ, после которой соседство существовать не будет уже никогда.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет от российского лидера Владимира Путина предметного разговора и урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.

Больше о том, как проходит форум YES Brainstorm, смотрите в трансляции "Телеграфа".