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"Може статися": в Росії відреагували на слова Зеленського про велику війну і назвали умову для вторгнення

Автор
О. Волкова
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Навесні 2021 року на кордоні України в РФ була багатотисячна армія Новина оновлена 10 вересня 2021, 12:18
Навесні 2021 року на кордоні України в РФ була багатотисячна армія

У Росії також не виключають можливість війни з Україною, але запевнили, що не хочуть цього

У російських ЗМІ — справжній аншлаг із заголовків про те, що президент Володимир Зеленський допускає можливість повномасштабної війни України та Росії. Відреагували на цю новину і чиновники.

Так, за словами голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова, РФ нібито не хоче воювати з Україною, однак таке "може відбутися тільки в разі вчинення провокації з боку Києва". На які "провокації" може піти Україна, чиновник не уточнив.

Відзначимо, що в російській пресі не згадують те, що ризик війни України та РФ залежить виключно від російського лідера Володимира Путіна — саме про це говорив Зеленський у своїй промові на форумі YES Brainstorming 2021.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, на жаль, велика війна між двома сусідніми державами можлива.

"Може бути. Так і є. Мені здається, 2014-й рік був таким — шкода, що так звучить — "кроком вперед" в цьому питанні з боку Росії. І слава богу, завдяки українцям — кроком назад", — сказав Зеленський.

Він вважає, що "потенціал в цій темі є". Однак це, за словами Зеленського, буде найбільшою помилкою РФ, після якої сусідство існувати не буде вже ніколи.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче від російського лідера Володимира Путіна предметної розмови і врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Більше про те, як проходить форум YES Brainstorm, дивіться в трансляції "Телеграфа".

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