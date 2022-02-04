Відео незвичного озброєння армії Росії стривожило мережу

З'явилися кадри із застарілим військовим озброєнням

В Росії помітили автоколону із російськими мінометами, які вважаються застарілою радянською військовою технікою.

Про це написав розслідувачам міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", зазначивши, що ешелон був помічений в Архангельській області в середу, 2 лютого. Згідно з попередніми даними, ця техніка вже давно вважається списаною та перебуває на складах у РФ.

Рух автоколони з бойовою російською технікою

За словами волонтера Романа Бурко, досить цікавим є той факт, що на кадрах зафіксовані платформи, які рухаються з досить незвичним на сьогоднішній день озброєнням. До їх складу входять 160 міліметрові міномети М-160, які вважаються вже застарілою радянською зброєю, яка вже давно знаходиться на почесному відпочинку на складах РФ.

Представник InformNapalm робить висновок, що техніка була знята зі складського зберігання та передана на службу до військових частин. Цікавим фактом він назвав те, що переважну частину ешелону займає дивізіон РСЗВ "Град" — міномети, які взагалі не вписуються в таке "сусідство".

Бурко припускає, що бойова техніка може транспортуватися до якогось музею або до тимчасово окупованих територій, проте, на його думку, це може наштовхувати на думки, що це може бути ознакою термінового насичення російської армії зброєю, хоч і застарілою.

У коментарях під публікацією користувачі мережі припускають, що техніку можуть доставляти, аби розгорнути нові провокативні дії на українських кордонах та наголошують, що, якщо відповідна техніка з'явиться на Донбасі — це буде черговим підтвердженням посиленню агресії з боку РФ.

Реакція українців у соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом в Україну доставлять нове озброєння з Польщі. У списку на поставку снаряди для систем ППО, оборонні боєприпаси, а також ПЗРК та безпілотники.