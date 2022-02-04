Видео непривычного вооружения армии России встревожило сеть

Появились первые свидетельства переброски сил Росгвардии

На Тульщине заметили автоколонну с грузовиками "Урал-4320", бронированными автомобилями и автозаками, направлявшейся на север страны.

Как пишет издание "Conflict Intelligence Team", на боевых транспортных средствах, которые заметили на железной дороги в Архангельской области, отсутствовали номерные знаки, однако все они были "оснащены" российской символикой.

Согласно предварительным данным, техника входит в состав Войск Нацгвардии Российской Федерации.

Движение автоколонны с боевой российской техникой

Между тем, в сети, где было обнародовано соответствующее видеоподтверждение, пользователи отмечают, что автоколонна с боевой техникой была замечена в среду, 2 февраля расследователями международного волонтерского сообщества "InformNapalm".

По словам волонтера Романа Бурко, достаточно интересен тот факт, что на кадрах зафиксированы платформы, которые движутся с довольно необычным на сегодняшний день вооружением. В их состав входят 160 миллиметровые минометы М-160, которые считаются уже устаревшим советским оружием, уже давно находящимся на почетном отдыхе на складах РФ.

Представитель InformNapalm заключает, что техника была снята со складского хранения и передана на службу в воинские части. Интересным фактом он назвал также то, что подавляющую часть эшелона занимает дивизион РСЗО "Град" — минометы, которые вообще не вписываются в такое "соседство".

Бурко предполагает, что боевая техника может транспортироваться в какой-нибудь музей или к временно оккупированным территориям, однако, по его мнению, это может наталкивать на мысли, что это может являться признаком срочного насыщения российской армии оружием, хотя и устаревшим.

В комментариях под публикацией пользователи сети предполагают, что технику могут доставлять, чтобы развернуть новые провокационные действия на украинских границах и подчеркивают, что если соответствующая техника появится на Донбассе, это будет очередным подтверждением усилению агрессии со стороны РФ.

Реакция украинцев в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время в Украину доставят новое вооружение из Польши. В списке на поставку снаряды для ПВО, оборонные боеприпасы, а также ПЗРК и беспилотники.