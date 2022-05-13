Воюющий в рядах ВСУ Положинский посвятил стих защитникам "Азовстали" и растрогал сеть

Музыкант хотел написать песню, но его "хватило только на восемь строчек".

Бывший лидер группы "Тартак", известный певец Александр Положинский, который еще до войны стал членом военного резерва, вступив в ряды ВСУ, написал трогательный стих, который посвятил мужественным защитникам Мариуполя — бойцам на "Азовстали". Напомним, что эти бесстрашные украинские воины делают все возможное и невозможное, продолжая держать оборону "Азовстали".

Свое произведение артист опубликовал на своей страницах в Инстаграм и Фейсбук.

"Оно мучает внутри и рвется наружу. Думал, будет песня. Хватило только на восемь строк, а дальше все – полный ступор. Что ж, запущу во Вселенную хотя бы то, что есть" — отметил Положинский, прикрепив к публикации скрин переписки с одним из тех, кто защищает Азовсталь. — "Хочу, чтобы он и все, кто с ним, выжили и вернулись домой".

Полное стихотворение Положинского

Світе, врятуй воїнів Що найвищих похвал удостоєні Давно в оточенні — зовсім одні Не всі мають згинути на війні Людство, врятуй синів і донь Нехай куля не б‘є, не пече вогонь Найтвердіша сталь, найміцніша бронь - Дбайливі серця і тепло долонь

Поклонникам артиста очень понравилось его новое, хоть и маленькое, произведение. В комментариях под публикациями Положинского пользователи сети делятся своими стихами об украинских защитниках, отмечая, что они каждый день молятся за них.

Отметим, что это не первое "творение" украинского музыканта. После того как кровавый диктатор владимир путин еще до войны, 21 февраля, рассказал свою версию истории Украины, о том что ее создал Ленин, Александр Положинский написал стих, в котором потроллил российского президента.