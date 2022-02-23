"Ця тропа веде вас до смерті": Положинский унизил Путина метким стихом и восхитил украинцев

Бывший лидер группы "Тартак" написал стих после "исторической" речи Путина

После того как Владимир Путин в своей речи в понедельник, 21 февраля, представил свою версию истории Украины ("Ленин создал Украину"), не только украинцы заполонили сеть соответствующими мемами, но и посольство США в Украине. На такой "исторический" экскурс также отреагировали украинские деятели культуры, например поэтесса Лина Костенко опубликовала стих, в котором называет Путина "сірим чоловічком".

23 февраля абсурдной речи президента России посвятил свое стихотворение бывший лидер распавшейся группы "Тартак" Александр Положинский.

Музыкант потроллил Путина, затронув язык, борщ и другие украинские ценности.

Полное стихотворение:

"Дякую вам, русскіє, за те

Що створили нашу Україну

Знаю я — це діло непросте

З нічого створити нам країну

Дякую вам, русскіє, за "ї"

І за нашу українську мову

Що щебечуть нею солов‘ї

А не лижуть нею щось корови

Дякую вам, русскіє, за борщ

Що самі задовольнились щами

Вас хапає кулінарний корч

Ми ж собі смакуєм до нестями

Дякую вам, русскіє, за все -

За пісні, казки і вишиванки

За "французьке" "пан теля пасе"

За ракети наші, і за танки

Дякую вам, русскіє, за Пу

За його шизові круговерті

Так, він вийшов на війни тропу

Але й вас вона веде до смерті

Може вас це поки не гребе

Але варіантів небагато

Можна втратити самих себе

Або тільки дядю-психопата"

Украинцы были восхищены подобным литературным творением: "Лучший", "Даже сиротами покрылся. Сарказм до слез со злости", "Супер".

Напомним, что Александр Положинский стал членом военного резерва, вступив в ряды ВСУ.