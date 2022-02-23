"Ця тропа веде вас до смерті": Положинский унизил Путина метким стихом и восхитил украинцев
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Бывший лидер группы "Тартак" написал стих после "исторической" речи Путина
После того как Владимир Путин в своей речи в понедельник, 21 февраля, представил свою версию истории Украины ("Ленин создал Украину"), не только украинцы заполонили сеть соответствующими мемами, но и посольство США в Украине. На такой "исторический" экскурс также отреагировали украинские деятели культуры, например поэтесса Лина Костенко опубликовала стих, в котором называет Путина "сірим чоловічком".
23 февраля абсурдной речи президента России посвятил свое стихотворение бывший лидер распавшейся группы "Тартак" Александр Положинский.
Музыкант потроллил Путина, затронув язык, борщ и другие украинские ценности.
Полное стихотворение:
"Дякую вам, русскіє, за те
Що створили нашу Україну
Знаю я — це діло непросте
З нічого створити нам країну
Дякую вам, русскіє, за "ї"
І за нашу українську мову
Що щебечуть нею солов‘ї
А не лижуть нею щось корови
Дякую вам, русскіє, за борщ
Що самі задовольнились щами
Вас хапає кулінарний корч
Ми ж собі смакуєм до нестями
Дякую вам, русскіє, за все -
За пісні, казки і вишиванки
За "французьке" "пан теля пасе"
За ракети наші, і за танки
Дякую вам, русскіє, за Пу
За його шизові круговерті
Так, він вийшов на війни тропу
Але й вас вона веде до смерті
Може вас це поки не гребе
Але варіантів небагато
Можна втратити самих себе
Або тільки дядю-психопата"
Украинцы были восхищены подобным литературным творением: "Лучший", "Даже сиротами покрылся. Сарказм до слез со злости", "Супер".
Напомним, что Александр Положинский стал членом военного резерва, вступив в ряды ВСУ.