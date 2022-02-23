"Ця тропа веде вас до смерті": Положинський принизив Путіна влучним віршем та захопив українців

Колишній лідер гурту "Тартак" написав вірш після "історичної" промови Путіна

Після того як Володимир Путін у своїй промові у понеділок, 21 лютого, представив свою версію історії України ("Ленін створив Україну"), не лише українці заполонили мережу відповідними мемами, а й посольство США в Україні. На такий "історичний" екскурс також відреагували українські діячі культури, наприклад, поетеса Ліна Костенко опублікувала вірш, у якому називає Путіна "сірим чоловічком".

23 лютого абсурдній промові президента Росії присвятив свій вірш колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський.

Музикант потролив Путіна, торкнувшись мови, борщу та інших українських цінностей.

Повний вірш:

"Дякую вам, русскіє, за те

Що створили нашу Україну

Знаю я — це діло непросте

З нічого створити нам країну

Дякую вам, русскіє, за "ї"

І за нашу українську мову

Що щебечуть нею солов‘ї

А не лижуть нею щось корови

Дякую вам, русскіє, за борщ

Що самі задовольнились щами

Вас хапає кулінарний корч

Ми ж собі смакуєм до нестями

Дякую вам, русскіє, за все -

За пісні, казки і вишиванки

За "французьке" "пан теля пасе"

За ракети наші, і за танки

Дякую вам, русскіє, за Пу

За його шизові круговерті

Так, він вийшов на війни тропу

Але й вас вона веде до смерті

Може вас це поки не гребе

Але варіантів небагато

Можна втратити самих себе

Або тільки дядю-психопата"

Українці були захоплені подібним літературним твором: "Найкращий", "Навіть сиротами покрився. Сарказм до сліз зі злості", "Супер".

Нагадаємо, що Олександр Положинський став членом військового резерву, вступивши до лав ЗСУ.