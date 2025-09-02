Крутив романи з українками: що відомо про жінок зірки "МастерШеф" Ектора і як виглядають його колишні

Шеф-кухар тривалий час зустрічався з українкою

Відомий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво став популярним в Україні, будучи суддею шоу "МастерШеф". Водночас особисте життя Ектор рідко коментує, посилаючись на приватність. А днями ресторатор потрапив у скандал через еротичні відео.

"Телеграф" зібрав, що відомо про амурні справи відомого шеф-кухаря, і чи перебуває він зараз у стосунках.

Особисте життя Ектора Хіменеса-Браво

Проживаючи у Канаді, Ектор протягом 8 років мав стосунки з дівчиною Керолайн. Вони планували одружуватися, але все завершилося через переїзд шеф-кухаря в Україну.

Хіменес-Браво з Керолайн, фото з мережі

В Україні шеф-кухар мав стосунки із Анною Тягун, з якою познайомився у п'ятизірковому готелі. Однак у 2017 році вони розійшлися.

Хіменес-Браво і Тягун, фото з мережі

Влітку 2021 року ресторатор розкрив, що знайшов своє кохання. Він почав зустрічатися з українкою. Користувачі мережі припускали, що нею може бути бренд-менеджерка Олена Соїр. Коли Росія вторглась в Україну, обраниця переїхала до Польщі, тому Ектор іноді приїжджав до неї. Дівчина також навідувалась в Україну, аби побачитися з коханим. Ресторатор розповідав, що у Польщі мешкає мама його обраниці, тому вона проводить багато часу у цій країні.

Вона й зараз у Варшаві. Деякий час була в Україні, а три місяці тому поїхала назад. Я також часто їжджу до неї. У Польщі зараз живе її мама, яка під час війни тяжко захворіла, довго була в лікарні. У нас дуже сильний зв'язок, тому проблем жодних нема. Сподіваюся, наступного місяця зможу поїхати до неї. А зараз ми постійно на зв'язку. Думаю, одного дня ми заблокуємо Telegram, бо там стільки фото, відео, текстів… Не буває й години, щоб ми не написали одне одному. І не тому, що не довіряємо. Просто дуже переживаємо. Ектор Хіменес-Браво

Хіменес-Браво з новою обраницею-українкою, фото з його інстаграм-сторінки

На День Всіх Закоханих шеф-кухар поширив світлину з коханою. Вони позували у ванній у білих халатах. Згодом Ектор розповів, що він зустрів обраницю завдяки спільній подрузі. Дівчина одразу сподобалась Хіменесу-Браво, тож він не захотів її відпускати. Суддя "МастерШефу" розповідав, що знайшов свою людину і дуже щасливий.

Нас познайомила подруга – дизайнерка з України. Вона любить організовувати в себе вдома вечірки й одного разу там була моя кохана. Я спитав тоді: "А чому я раніше ніколи її тут не бачив?". Кохана часто була зайнята, не могла прийти. Дякувати Богу, ми зустріли одне одного й тепер не відпускаємо. Я взагалі дуже обережно ставлюсь до стосунків, але щасливий, що вдалося відшукати свою людину. Я дуже люблю спонтанність, не люблю, коли все відбувається ніби за планом. Коли ми вперше сказали одне одному "кохаю", то це було чесно, ми так відчували. Ектор Хіменес-Браво

Хіменес-Браво показувався з коханою у ванній, фото з його інстаграм-сторінки

У листопаді 2024 року Ектор влаштував обраниці романтичний сюрприз. Оскільки вона любить французьку музику, шеф-кухар приготував омлет, купив круасани та увімкнув пісні Едіт Піаф. Коханій Хіменеса-Браво дуже сподобалося таке побачення.

Найромантичніше, що я робив у своєму житті, – я організовував невеличкий пікнік у французькому стилі. Приготував омлет, купив круасани ще з вечора, зварив кави та зробив невеличкий фруктовий салат. Моя дівчина – українка, і вона дуже любить французьку класичну музику, зокрема Едіт Піаф. У мене є маленька колонка, тож я увімкнув музику Едіт Піаф і покликав її зі словами: "Сніданок готовий". Коли вона відчинила двері, на неї чекав сад і цей домашній пікнік. Мені здається, це досить романтично. Ектор Хіменес-Браво

Хіменес-Браво влаштовував сюрприз коханій, фото з його інстаграм-сторінки

У лютому 2025 року ресторатор натякнув на завершення стосунків. Хіменес-Браво поширив "документ" із "Дії", в якому йдеться, що він неодружений. З цього стало зрозуміло, що шеф-кухар розійшовся з обраницею і шукає нове кохання: "Так, вирішив я теж бути в тренді. Файна україночка — знайдись".

Хіменес-Браво розповів, що вільний, скриншот з його інстаграм-сторінки

Днями блогер-пліткар Богдан Беспалов розповів про те, що Хіменес-Браво розсилав еротичні відео неповнолітнім хлопцям. Він зазначив, що має відповідні фото- та відеодокази. Також блогер чекає, коли хтось із співрозмовників наважиться розповісти про це публічно.

Чи має медійна людина право на власне життя? Абсолютно. Кожна людина живе, як хоче. Кожна людина, медійна в тому числі, має право вести переписку, як вона вважає за потрібне. У кожного є свої вподобання, у кожного є свої фетиші. І це окей. Але не тоді, коли це стосується 15, 16 та 17. Так, по закону з 16, але вам не здається дивним 52 і 16?. Богдан Беспалов

