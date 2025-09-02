Крутил романы с украинками: что известно о женщинах звезды "МастерШеф" Эктора и как выглядят его бывшие

Шеф-повар долгое время встречался с украинкой

Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво стал популярным в Украине, являясь судьей шоу "МастерШеф". В то же время личную жизнь Эктор редко комментирует, ссылаясь на конфиденциальность. А на днях ресторатор попал в скандал из-за эротических видео.

"Телеграф" собрал, что известно об амурных делах известного шеф-повара, и находится ли он сейчас в отношениях.

Личная жизнь Эктора Хименеса-Браво

Проживая в Канаде, Эктор на протяжении 8 лет был в отношениях с девушкой Кэролайн. Они планировали жениться, но все завершилось из-за переезда шеф-повара в Украину.

Хименес-Браво и Кэролайн, фото из сети

В Украине шеф-повар имел отношения с Анной Тягун, с которой познакомился в пятизвездочном отеле. Однако в 2017 году они разошлись.

Хименес-Браво и Тягун, фото из сети

Летом 2021 года ресторатор раскрыл, что обрел свою любовь. Он стал встречаться с украинкой. Пользователи сети предполагали, что ею может быть бренд-менеджер Елена Соир. Когда Россия вторглась в Украину, избранница переехала в Польшу, поэтому Эктор иногда приезжал к ней. Девушка также наведывалась в Украину, чтобы увидеться с любимым. Ресторатор рассказывал, что в Польше живет мама его избранницы, поэтому она проводит много времени в этой стране.

Она и сейчас находится в Варшаве. Некоторое время была в Украине, а три месяца назад уехала назад. Я тоже часто езжу к ней. В Польше сейчас живет ее мама, которая во время войны тяжело заболела, долго находилась в больнице. У нас очень сильная связь, поэтому проблем нет. Надеюсь, в следующем месяце смогу поехать к ней. А сейчас мы постоянно на связи. Думаю, однажды мы заблокируем Telegram, потому что там столько фото, видео, текстов… Не бывает и часа, чтобы мы не написали друг другу. И не потому, что не доверяем. Просто очень переживаем. Эктор Хименес-Браво

Хименес-Браво с новой избранницей-украинкой, фото с его инстагрм-страницы

На День Всех Влюбленных шеф-повар распространил фотографию с любимой. Они позировали в ванной в белых халатах. Впоследствии Эктор рассказал, что встретил избранницу благодаря общей подруге. Девушка сразу понравилась Хименесу-Браво, поэтому он не захотел ее отпускать. Судья "МастерШефа" рассказывал, что нашел своего человека и очень счастлив.

Нас познакомила подруга – дизайнер из Украины. Она любит организовывать у себя дома вечеринки и однажды там была моя любимая. Я спросил тогда: "А почему я раньше никогда ее здесь не видел?" Возлюбленная часто была занята, не могла прийти. Слава Богу, мы встретили друг друга и теперь не отпускаем. Я вообще очень осторожно отношусь к отношениям, но счастлив, что удалось найти своего человека. Я очень люблю спонтанность, не люблю, когда все происходит как по плану. Когда мы впервые сказали друг другу "люблю", это было честно, мы так чувствовали. Эктор Хименес-Браво

Хименес-Браво показывался с любимой в ванной, фото с его инстаграм-страницы

В ноябре 2024 года Эктор устроил избраннице романтический сюрприз. Поскольку она любит французскую музыку, шеф-повар приготовил омлет, купил круассаны и включил песни Эдит Пиаф. Любимой Хименеса-Браво очень понравилось такое свидание.

Самое романтичное, что я делал в своей жизни – я организовывал небольшой пикник во французском стиле. Приготовил омлет, купил еще с вечера круассаны, сварил кофе и сделал небольшой фруктовый салат. Моя девушка – украинка, и она очень любит французскую классическую музыку, в частности, Эдит Пиаф. У меня есть маленькая колонка, поэтому я включил музыку Эдит Пиаф и позвал ее со словами: "Завтрак готов". Когда она открыла дверь, ее ждал сад и этот домашний пикник. Мне кажется, это достаточно романтично. Эктор Хименес-Браво

Хименес-Браво устраивал сюрприз любимой фото с его инстаграм-страницы

В феврале 2025 года ресторатор намекнул на завершение отношений. Хименес-Браво распространил "документ" из "Дії", в котором говорится, что он холостяк. Из этого стало понятно, что шеф-повар разошелся с избранницей и ищет новую любовь: "Да, решил я тоже быть в тренде. Хорошая украиночка — найдись".

Хименес-Браво рассказал, что свободен, скриншот с его инстаграм-страницы

На днях блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал о том, что Хименес-Браво рассылал эротические видео несовершеннолетним парням. Он отметил, что имеет соответствующие фото- и видеодоказательства. Также блогер ждет, когда кто-нибудь из собеседников решится рассказать об этом публично.

Имеет ли медийный человек право на собственную жизнь? Абсолютно. Каждый человек живет как хочет. Каждый человек, медийный в том числе, имеет право вести переписку, как он считает нужным. У каждого есть свои предпочтения, у каждого есть свои фетиши. И это окей. Но не тогда, когда это касается 15, 16 и 17. Да, по закону из 16, но вам не кажется странным 52 и 16? Богдан Беспалов

"Телеграф" рассказывал, что известно о первом муже судьи "МастерШефа" Ольги Мартыновской. У них родилась дочь Вера.